23-jarige uit Aarschot slaat man in coma aan Rector De Somerplein in Leuven

Afgelopen zaterdag heeft een 23-jarige man uit Aarschot zware slagen toegediend aan een andere man in Leuven. De feiten speelden zich af aan het Rector De Somerplein. Een getuige kon zien hoe de verdachte meerdere slagen en stampen uitdeelde op het hoofd en lichaam van het slachtoffer. Die verkeerde in levensgevaar en werd meteen naar het UZ Gasthuisberg gebracht, waar hij nog altijd in coma ligt. De verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden.