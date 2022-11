Leonard uit Antwerpen ziet gestolen auto plots voor rood licht staan: "Dief stond perplex toen ik hem confronteerde"

Terwijl Leonard bij de dief stond, zag hij een politiecombi staan met twee agentes erin. Hij riep hen. “Ik vertelde hen dat dit mijn auto was, dat ik er niet in zat en dat ik de man achter het stuur niet kende. Ik vroeg hen om hem in de boeien te slaan. Eerst wilden ze me niet geloven. Ze begrepen niet waarom de man niet plankgas gaf als hij de dief was. Gelukkig had ik mijn boorddocumenten bij. Ze zitten in de brieftas die ik altijd bij me heb.”