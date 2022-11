Vier jongeren tussen 12 en 16 bekennen twee brandstichtingen in Puurs- Sint-Amands  

De vier jongeren die gisteren zijn opgepakt bij een uitslaande brand in een chalet in Puurs-Sint-Amands, hebben bekend dat zij verantwoordelijk zijn voor die brand en een brand die eergisteren in de gemeente woedde. Maandagavond brak er brand uit in een leegstand pand aan de Emile Verhaerenstraat. De zware uitslaande brand legde de zolder van het pand in as.