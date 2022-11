Zonnepanelen en auto's beschadigd in Evergem: "Het gaat wellicht om deeltjes met cement in, maar oorzaak nog niet bekend"

Donderdagavond is burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) nog de schade gaan bekijken in de Vogelwijk in Rieme. "We hebben het er zeker een uur over gehad", zegt Mario daarover. "Verscheidene buurtbewoners hebben hun verhaal kunnen doen. En we zijn overeengekomen dat iedereen in de buurt een brief zal krijgen om in te vullen wat de schade is. En dan kan er bekeken worden hoe het verder moet. We hebben schrik dat de zonnepanelen door die vuiligheid ook niet meer dezelfde hoeveelheid elektriciteit kunnen produceren." In de Sperwerstraat heeft volgens Mario bijna iedereen schade, net als in de paar straten vlakbij.