November Boekenmaand: welke auteurs inspireren ex-topbasketbalspeelster Ann Wauters

"Dit boek heeft me diep ontroerd. Ik weet niet of het ligt aan het feit dat Caroline Pauwels nog niet zo lang geleden overleden is, maar de lessen die ik uit haar boek gehaald heb, zullen me nog heel lang bijblijven", stelt Wauters. "Het is sprekend hoe posifitief en hoopvol ze bleef tot het allerlaatste moment. In dit boek vind je geen spoor van doemdenken terug."