November Boekenmaand: leestips van Tom Naegels, die Belangrijkste Boek van het Jaar won met "Nieuw België, een migratiegeschiedenis"

"Brits historicus Tom Holland, waar ik eerder al naar verwees, is misschien wel mijn ultieme inspiratiebron. Toen ik zijn boeken las, dacht ik: 'dit is wat ik wil doen'. Een andere Britse historicus die me eindeloos inspireert, is Eric Hobsbawm. In zijn "The age of"-reeks ("The age of revolution", "The age of capital", "The age of empire", "The age of extremes") beschrijft hij de geschiedenis van het kapitalisme en de effecten hiervan op kunst, economie en politiek, overal ter wereld."