Kempense campings tevreden over campingseizoen: "Start van herfstvakantie was helemaal volzet"

Het warme weer in het najaar zorgde voor een goed naseizoen. "Afgelopen weekend waren we volzet. Dat hebben we nog nooit meegemaakt dat we mensen moesten weigeren in de herfstvakantie. Dat wijst op een positieve trend, dankzij het goede weer en onze mooie regio." De kampeersector blikt dan ook tevreden terug op het voorbije seizoen. "We zijn zeer tevreden. De cijfers liggen in dezelfde lijn als vorig jaar en dat mag zich volgend jaar herhalen. Al heeft de tuin er wel onder geleden", lacht Van Eyck.