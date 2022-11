China zet zone rond grootste iPhonefabriek van de wereld in lockdown

Zhengzhou meldde gisteren dat het aantal coronagevallen op een dag tijd was gestegen van 95 tot 359. De Chinese autoriteiten houden nog altijd vast aan een streng coronabeleid.

Foxconn en Apple reageerden nog niet op de lockdown. Eerder had het Taiwanese bedrijf wel al geprobeerd om mogelijke verstoringen in zijn fabriek te temperen door onder meer de lonen te verhogen en in back-upproductie in andere vestigingen te voorzien.

Apple lanceerde in september zijn iPhone 14-reeks. De Foxconn-fabriek in Zhengzhou is goed voor meer dan 80 procent van de productie van de nieuwe smartphones.