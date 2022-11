Heibel over staatssecretaris in Italië vanwege oude foto met swastika... of net niet?

"Is het iets groots in Italië zelf? Tsja", zegt Vreede. "De oppositie is niet zozeer boos om die foto, als wel op andere staatssecretarissen die Meloni gekozen heeft. Daar hangen ook verledens aan die niet altijd zo fijn zijn. Een andere staatssecretaris wil bijvoorbeeld een park in een stadje in het zuiden van Rome laten benoemen naar de broer van Mussolini. Is dat een hoofdzonde? Het zijn onaardige dingen die je niet wil, maar die horen bij het verleden en dus ook het heden van mensen die horen bij de partij van Meloni. Die toen ze 19 jaar was ook zei dat ze Mussolini een geweldig staatsman vond. Tsja."

"Dat zijn allemaal dingen die eraan kleven, die de wortels zijn, en iedereen wil graag weten: hoe erg is het nu nog? Iedereen zit ontzettend gespitst toe te kijken: wat gaat die regering nu doen? Er is nu in Italië voor het eerst sinds Wereldoorlog II een regering van radicaal-rechts, de erfgenamen van wat ooit de fascistische partij was. Wat gaan die doen dat wij niet fijn vinden?"