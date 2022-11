Fans Union Berlin niet welkom in Leuven bij Europa League-wedstrijd Union Sint-Gillis

Zo'n besluit is een deel van de klassieke strategie in dit soort risicomatchen, vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. "We zetten nu maximaal in op communicatie naar de Duitse fans. De bedoeling is om hen duidelijk te maken dat het geen zin heeft om naar Leuven af te zakken, want ze hebben hier niets te zoeken. Met dat besluit lopen mensen die toch de lange trip maken en voor problemen zorgen, het risico om opgepakt te worden."