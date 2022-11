Engie gaat in beroep tegen weigering vergunning voor gascentrale in Vilvoorde

Volgens Engie voldoet het dossier van de gascentrale in Vilvoorde aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Daarom is het bedrijf naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt.

"Wij blijven overtuigd van de kwaliteit van ons project dat beantwoordt aan alle bestaande regelgeving. Het is ontwikkeld met de grootst mogelijke zorg voor het milieu. Het project voldoet aan alle vergunningsvereisten", zegt Nele Scheerlinck van Engie.

Het getouwtrek over de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde sleept al langer aan. In de zomer van 2021 nog weigerde de deputatie van Vlaams-Brabant in eerste aanleg de vergunning voor de bouw van de centrale met een vermogen van ongeveer 870 MW. De centrale zou te veel stikstof, ammoniak en CO2 uitstoten.

Engie ging in beroep bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), maar die bevestigde het besluit van de deputatie. Na wat omwegen belandde het dossier van Vilvoorde een tweede keer op de tafel van minister Demir en toen beet Engie half september dus een tweede keer in het zand.