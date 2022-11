Tigray-rebellen en Ethiopische regering bereiken akkoord over "staken van de vijandelijkheden"

De federale regering van Ethiopië en de rebellen in Tigray hebben een akkoord ondertekend over "het staken van de vijandelijkheden". "We houden vast aan ons engagement om vrede te bekomen", schrijft de Ethiopische premier op Twitter. Volgens de voormalige Nigeriaanse president Olusegun Obasanjo, die de vredesonderhandeling in naam van de Afrikaanse Unie (AU) in goede banen leidde, is dit "het begin van een vredesproces". In de regio zijn al twee jaar gevechten aan de gang.