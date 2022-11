Dodental na storm Nalgae op de Filipijnen loopt op tot 141

Het noodweer, dat vijf keer aan land kwam, zette verschillende dorpen onder water en vernietigde lokale gewassen. Meer dan de helft van de slachtoffers viel in de zuidelijke provincie Maguindanao, meegesleurd door het water of modderstromen.

In totaal zijn meer dan 3,1 miljoen mensen getroffen door het noodweer, onder wie bijna 900.000 inwoners die gevlucht zijn.

De totale schade aan de eilandengroep als gevolg van zware regens en harde wind werd geschat op bijna 758 miljoen pesos, dat is iets meer dan 13 miljoen euro. Om de meer dan 20 getroffen provincies zo snel mogelijk te herstellen, heeft de Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. intussen maatregelen aangekondigd.