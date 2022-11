Verzet tegen "hoogmis van consumptie" groeit: Dille & Kamille en Xandres sluiten de deuren op Black Friday

"We moeten ons niet heiliger voordoen dan de paus, verkopen is wat we doen", zegt duurzaamheidsmanager Jasmien Wynants. "Maar de snelheid en hoeveelheid waar we als modeindustrie in beland zijn moeten we niet OK vinden. Black Friday is een soort van hoogmis van overconsumptie waar we ons massaal laten verleiden door koopjes, we kopen dingen die we niet nodig hebben, die we maar even dragen of weer weggooien en zo zijn we in de wegwerpcultuur beland. Zeker wat kleding betreft staan we niet altijd stil bij hoeveel tijd en grondstoffen erin gekropen zijn en we verliezen zo het respect door daar dumpingprijzen op te plakken."