Landbouwvoertuig rijdt bovenleiding spoorweg stuk in Zarren: "Alle treinen tussen Diksmuide en Lichtervelde afgeschaft"

Door het ongeval is er veel hinder. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide is volledig onderbroken. De NMBS zet vervangbussen in. Tussen De Panne en Diksmuide rijdt een pendeltrein. Dat heeft ook gevolgen voor wie met de trein van De Panne of van Plopsaland weer naar Gent of verder wil. De NMBS verwacht dat er nog enkele honderden reizigers in dat geval zijn. Voor hen zijn er vervangbussen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Ook voor het autoverkeer is er hinder. "Aan het station van Kortemark staat de defecte trein stil", zegt Baeken. "Gelukkig net aan het perron zodat de reizigers daar konden uitstappen. Door de geblokkeerde trein gingen de overwegen daar in alarmstand en dat kan pas opgeheven worden nadat de trein weggesleept is. Ook dat kan nog even duren".