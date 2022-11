Graf van huiself Dobby uit "Harry Potter" in natuurgebied in Wales mag blijven, maar: "Laat geen sokken meer achter"

Freshwater West is uit zichzelf al populair bij toeristen, en de aanwezigheid van het graf van Dobby is nog een extra trekpleister. Volgens National Trust Wales, dat Freshwater West beheert, komen er elk jaar 75.000 bezoekers. En dat vormt volgens de Trust een bedreiging voor de leefbaarheid en gezondheid van het gebied. In het voorjaar lanceerde de organisatie een algemene bevraging, met daarin ook vragen over het fictieve graf van Dobby. Dient het verwijderd te worden, of te worden overgebracht naar een "geschikte openbare locatie"?



National Trust Wales heeft nu laten weten dat op basis van hun bevraging, Dobby's graf voorlopig kan blijven waar het is. "De gedenkplaats voor Dobby zal in de onmiddellijke toekomst in Freshwater West blijven", klinkt het. Wel komen er maatregelen om het gebied te beschermen. "We vragen bezoekers om alleen maar foto's te nemen. Items zoals sokken, versieringen, afgebladderde verf van kiezelstenen kunnen in de mariene omgeving en voedselketen belanden, en zo het leven hier in gevaar brengen."



De site moet beheerd worden in lijn met een "laat geen sporen na"-beleid in de toekomst. "Het beheer van Dobby's graf vraagt verdere samenwerking tussen relevante betrokken partijen, om zo een overeenkomst te vinden die toegang toelaat, maar tegelijk een meer sensitieve oplossing voor de lokale omgeving biedt."