"Uw beleid heeft ertoe geleid dat de landbouwsector economisch en menselijk onleefbaar is": Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout haalt uit naar CD&V

"We moeten durven nadenken hoe we moeten instaan voor ons eigen voedsel, zonder daarbij de producent van heel de wereld te worden. Durf te zeggen aan de landbouwer: de toekomst zal anders zijn", bepleit Jeremie Vaneeckhout in "Terzake". Voor Groen heeft de landbouw enkel een toekomst als ze duurzamer en lokaler wordt. Maar daar is Bart Dochy, CD&V-burgemeester van Ledegem, niet mee gediend. "Ik stel vast dat landbouw voor Groen geen economie mag zijn. De paars-groene regering heeft ervoor gezorgd dat de energiesector is uitverkocht aan het buitenland. Gaan we hetzelfde doen met onze voedselsector?"

Vaak worden landbouw en klimaat als elkaars tegenpolen gezien. Zo ook in het laatste dossier dat de gemoederen binnen de Vlaamse regering verhit: het mestactieplan. Groen-voorzitter Vaneeckhout wijst naar CD&V als de partij die vooruitgang tegenhoudt. "Mijnheer Dochy komt uit een partij die al zo lang aan de macht is. Het gaat over het beleid van uw partij van de afgelopen decennia. U formuleert geen enkel alternatief, maar slaagt er wel in om af te remmen. Ga voor écht overleg in de sector, het moet veranderen."