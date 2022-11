70 varkens vallen in een aalput in Brugge

Het incident deed zich woensdag rond 7 uur voor op een landbouwbedrijf in de Spreeuwenstraat in Brugge en dat was niet de eerste keer. Maandagavond stortte al eens een binnenmuur van de stal in. Zo'n 200 varkens konden toen met behulp van de brandweer gered worden. Enkele dieren overleefden het niet. Groot was de verbazing van de landbouwer, toen hij woensdagmorgen de stal binnenging en zag dat ook een tweede binnenmuur het begeven had. Ook de betonnen vloer van de stal was ingestort, waardoor 70 varkens in de aalput terechtgekomen waren.