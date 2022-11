Italiaanse vrouw verlost van tumor die meer woog dan zij zelf

"In de literatuur is er geen precedent voor het verwijderen van een tumormassa met een gelijkaardig gewicht. De tumor vulde de hele buik van de patiënte tot aan haar longen, zelfs zodanig dat ze niet meer ademde", liet de Citta della Salute in Turijn weten. De vrouw werd geopereerd in het Molinette ziekenhuis van de universitaire ziekenhuisgroep Citta della Salute e della Scienza.

Enkele weken geleden was de jonge vrouw naar de spoeddienst van het ziekenhuis gekomen omdat ze zware ademhalingsproblemen had. Haar toestand was zeer ernstig en ze dreigde te sterven doordat de tumor de organen in haar buik en haar longen samendrukte.

Ze werd op de spoeddienst geïntubeerd en aan een beademingsmachine gelegd. Vervolgens werd een eerste operatie uitgevoerd waarbij 52 liter vloeibaar materiaal verwijderd werd.

Die drainage maakte dat de vrouw niet meer in levensgevaar was en van de beademing gehaald kon worden. Enkele dagen later werd een delicate operatie uitgevoerd waarbij het vaste weefsel van het gezwel, dat nog zo'n 25 kilo woog, verwijderd werd.

De operatie was een succes en na vier dagen kon de patiënte de afdeling intensieve zorg verlaten. Enige tijd later kon ze naar huis terugkeren.