Dit zijn de opvallendste kandidaten en hevigste clashes van de tussentijdse verkiezingen in de VS

Pennsylvania is traditioneel een swingstate ofwel een strijdstaat: de voorkeur van de kiezers varieert er, soms wint de Republikeinse kandidaat, soms de Democraat. Tijdens de twee vorige presidentsverkiezingen was het verschil tussen de kandidaten hier amper 1 procent: in 2016 won Trump er, in 2020 Biden.

Ook nu belooft het spannend te worden tijdens de Senaatsverkiezingen in Pennsylvania. De Democratische kandidaat John Fetterman is een opvallend figuur: de twee meter lange getatoeëerde burgemeester van een klein dorp verschijnt meestal in een hoodie en een short. Fetterman deed het aanvankelijk erg goed in de peilingen, tot hij een aantal maanden geleden een beroerte kreeg die zijn spraakvermogen aantastte.