Belgische klimaatactivisten die actievoerden aan "Meisje met de parel" veroordeeld tot 2 maanden cel

Volgens Mouton had hij van tevoren goed uitgezocht of zijn actie het schilderij van Johannes Vermeer in gevaar zou brengen. Hij was er naar eigen zeggen "vrij zeker van" dat dit niet zou gebeuren, legde hij aan de rechter uit. Zo onderzocht hij of de glasplaat het hele schilderij bedekte en gebruikte hij naar eigen zeggen ook niet de volledige hoeveelheid lijm die in de tube zat.