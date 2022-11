Koe en pony in Wieze beschoten met darts en pijl-en-boog: "Hoop dat de dader zichzelf aangeeft"

"Zo'n twee weken geleden vonden mijn ouders onze pony met een dartspijltje in zijn achterwerk. Toen waren we al geschrokken", vertelt eigenaar Sara. "Maar afgelopen zondag zagen we dat onze pony niet wou bewegen. Toen we wat dichter kwamen, zagen we dat er een volledige pijl in de nek van dat beestje zat. Onbegrijpelijk", zucht ze.