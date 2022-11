Nog niet zo lang geleden razend populair, nu in puin: online-interieurzaak Made.com op rand van faillissement

Maar de ene crisis was nog niet voorbij of de volgende kwam nog meer roet in het eten gooien. "De oorlog in Oekraïne heeft een sterke invloed gehad op de koopkracht. Zeker in het Verenigd Koninkrijk. Daarbovenop had je ook nog de ontevreden klanten, die zo lang op hun bestelling hebben moeten wachten. Daardoor zat Made.com met heel veel voorraad die niet verkocht raakt."