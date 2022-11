Van geheime minnaars tot getrouwd koppel: Miss Argentinië en Miss Puerto Rico stappen in het huwelijksbootje

Love is in the air! Mariana Varela (26) en Fabiola Valentín (22), beter bekend als Miss Argentinië en Miss Puerto Rico, maken via Instagram bekend dat ze in het geheim getrouwd zijn. De modellen hebben elkaar leren kennen tijdens de internationale schoonheidswedstrijd “Miss Grand International” in 2020. Ze eindigden beiden in de top 10.

Het paar postte regelmatig over hun vriendschap op sociale media, maar deelde tot enkele dagen geleden nooit dat ze meer waren dan vrienden.