Nieuw boek van Georgische succesauteur Nino Haratischwili speelt zich deels in Brussel af: "Ik werd verliefd op de stad"

De titel van de roman “Het schaarse licht” vat de toestand van toen samen: “Duisternis” is het eerste wat naar boven komt als je met iemand praat die die periode in Georgië heeft overleefd. Het was donker en koud. Als ik aan die tijd denk, is het altijd winter. Nochtans hebben we daar ook zomers en is Tbilisi erg zonnig. Maar de emotionele herinnering is die van duisternis. We hadden geen elektriciteit, er was weinig perspectief, de toekomst zag er donker uit, het was een winter zonder einde."