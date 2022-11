Noord-Koreaanse raketten landen gevaarlijk dicht bij Zuid-Koreaanse kust: stevenen we af op een nieuw groot conflict?

Momenteel voelen we in België de gevolgen van het conflict tussen de twee landen bijna niet. In het slechtste geval evolueert het echter tot een globaal conflict. In dat geval kunnen we daar wel de directe, nadelige gevolgen van ondervinden. Zuid-Korea is een erg belangrijke handelsnatie voor de wereld. Het is een grote producent van elektromechanica en microchips. Als het land dus opgeslorpt wordt in een oorlog, kan dat grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie. "Als je nu al kijkt naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de blokkade van het Suezkanaal, de coronapandemie, ... Een oorlog in Korea zou daar nog eens bovenop komen en leiden tot globale instabiliteit."