Roosdaal pakt Franstalige signalisatieborden van aannemers aan

Aannemers die straatwerken uitvoeren in Roosdaal en daarbij signalisatie aanbrengen in het Frans kunnen daarvoor een boete krijgen. Het gebeurt wel vaker dat aannemers van openbare werken uit Brussel komen en tweetalige borden meebrengen waar dan zowel “omleiding” als “déviation” op staat. N-VA-gemeenteraadslid Linda Van den Eede diende een voorstel in op de gemeenteraad om het politiereglement aan te passen zodat beboeten mogelijk is. Dat voorstel is aangenomen.