Rusland stapt opnieuw in het graanakkoord: "De ontvangen garanties zijn voldoende"

Het graanakkoord?

Het graanakkoord of de graandeal is een akkoord tussen Rusland en Oekraïne, onder bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije. Het akkoord kwam er na wekenlange onderhandelingen. Alle scheepvaartverkeer van en naar Oekraïne vaart via de Bosporus, een zeestraat in Turkije. Het graanakkoord bepaalt dat Turkije verantwoordelijk is voor de inspectie van die schepen, om na te gaan dat die geen wapens vervoeren. Eigenlijk is het de bedoeling dat er dagelijks een schip met graan uit Oekraïne vertrekt.

Oekraïne is een heel belangrijke graanproducent voor de wereldmarkt, maar door de Russische invasie in het land was de export helemaal stilgevallen en dreigt er wereldwijd een voedselcrisis. De hoop leeft dat die nu grotendeels kan worden afgewend.