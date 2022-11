Schip dat in de 15e eeuw zonk voor de westkust van Zweden, was op weg naar Brugge

De samenstelling van de lading wijst erop dat het schip onderweg was naar een West-Europese haven toen het, door een onbekende oorzaak, verging in de Lysekil-archipel. Ook hier heeft het team conclusies getrokken op basis van historische bronnen.

"We denken dat de eindbestemming van het schip Brugge in België was. In de 15e eeuw was deze stad een zeer belangrijk handelscentrum. We weten ook dat koper uit Centraal-Europa vanuit Brugge verscheept werd naar verschillende havens aan de Middellandse Zee, waaronder Venetië", zei Von Arbin.

De studie stelt de recente onderzoeken voor van de samenstelling van de lading en die resultaten worden dan vergeleken met andere bronnen uit dezelfde periode, zowel archeologische als historische. De studie is gepubliceerd in het International Journal of Nautical Archeology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Götenborgs universitet.