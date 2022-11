Geen uitzondering meer op stikstofregels voor Nederlandse bouwprojecten: "Ook duurzame projecten dreigen vertraging op te lopen"

Door dit arrest zal het Porthos-project - dat net als doel heeft de CO2-uitstoot te verminderen – hoogstwaarschijnlijk vertraging oplopen. "Maar het project is niet van de baan", benadrukt de Raad in haar uitspraak. "Voor het project moet een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen worden gemaakt. Die is er al, maar dat onderzoek is te laat in deze procedure ingediend."

Ook andere duurzame energieprojecten, zoals de bouw van windparken op zee, dreigen volgens Erisman vertraging op te lopen bij vergunningsaanvragen. “Maar je moet die zaken los van elkaar zien”, zegt Erisman. "Het was niet de bedoeling van het MOB (Mobilisation for the Environment, de organisatie die de procedure had aangespannen) om die projecten te dwarsbomen, maar ze willen duidelijk maken dat de stikstofneerslag eerst naar beneden moet, voor er nieuwe projecten kunnen komen"

En net daar wringt volgens de hoogleraar het schoentje: “Al meer dan drie jaar slaagt het beleid er niet in om de stikstofuitstoot structureel te verlagen. Deze discussie leidt ook af van de hoofdzaak, vindt Erisman. “Het gaat hier over een achterpoortje dat wordt weggewerkt en over een kleine hoeveelheid stikstofuitstoot, maar niet over natuurbescherming. Hoe eerder we dat beleid op orde krijgen, hoe sneller we van dat juridisch steekspel verlost zijn.”