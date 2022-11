Nederlandse supermarktketen Jumbo voert omstreden WK-reclame af na verontwaardiging

De supermarktketen haalt de reclame "per direct" uit de ether. "We realiseren ons dat hierin een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. We bieden hiervoor onze excuses aan."

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde de reclame in een reactie "misplaatst" en "onverstandig". "Het legt een verkeerd soort link met de mensen die al die stadions in Qatar hebben gebouwd en daarbij gewond zijn geraakt of overleden", zei woordvoerder Ruud Bosgraaf. "Het is een verkeerd soort lolligheid."

De Nederlandse reclamewaakhond RCC bevestigde dat er al klachten binnenkwamen over de reclame. Hoeveel en waarover precies, is niet bekend.

Volgens de reclameregie van de Nederlandse openbare omroep, Ster, voldoet de spot wel "aan alle spelregels". Die beoordeelt reclame volgens directeur Frank Volmer wel alleen op het naleven van de reclamecode en is "geen smaakpolitie".