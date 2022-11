Europa warmt het snelste op: temperatuur meer dan dubbel zo snel gestegen als gemiddelde wereldwijd

In aanloop van de VN-klimaattop in Egypte van 6 tot 18 november komt de WMO met een nieuw rapport over de klimaatopwarming in Europa. Daaruit blijkt dat de temperatuur in Europa tussen 1991 en 2021 aanzienlijk is gestegen, gemiddeld met een halve graad Celsius per decennium. Dat is meer dan dubbel zo snel als het wereldwijde gemiddelde van 0,2 graden Celsius per decennium. Europa is daarmee het continent dat het snelste opwarmt.

Als gevolg daarvan hebben de Alpengletsjers tussen 1997 en 2021 dertig meter aan ijsdikte verloren. De Groenlandse ijskap smelt en draagt bij tot een versnelde zeespiegelstijging. In de zomer van 2021 vond op Groenland een ongekende dooi plaats en viel er voor het eerst regen op het hoogste punt, het bergstation, als een indicatie voor de toekomst.