Toekomstig burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers trekt als lijsttrekker naar de verkiezingen

Ingrid Kempeneers neemt na het ontslag van Veerle Heeren (CD&V) en de stap terug van Jelle Engelbosch (N-VA) de leiding over de stad. Ze moet wel nog eerst de eed bij de gouveneur afleggen. De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaats over iets minder dan twee jaar. Het nieuws over het lijsttrekkerschap is dan ook erg vroeg naar buiten gekomen.