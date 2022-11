"Alle macht aan het volk": blauw vinkje achter je naam op Twitter kost binnenkort 8 dollar per maand 

"Het huidige systeem van heren en boeren, voor wie al dan niet een blauw vinkje heeft, is bullshit", schrijft Musk op Twitter. "Alle macht aan het volk. Blauw voor 8 dollar per maand!". Hij is dus van plan tot een samensmelting te komen van Twitter Blue - een abonnement van 5 dollar per maand voor een meer comfortabele leesmodus en bewerkingstools - en de mogelijkheid voor bepaalde accounts om hun identiteit te laten verifiëren en certifiëren.