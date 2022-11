Fabriek van Unilin in Wielsbeke sluit drie weken door hoge energieprijzen, 1.000 werknemers tijdelijk werkloos

Verschillende bedrijven moeten hun productie verlagen door de hoge energiekosten. Ook de fabriek van Unilin in Wielsbeke, waar QuickStep-vloeren worden geproduceerd, is getroffen door de situatie. "Onze energieprijzen zijn maal drie gegaan" laat Sander Laridon van Unilin weten. "Maar ook de kosten van de grondstoffen die aan energie gelinkt zijn, zijn gestegen. De prijs van hout is verdrievoudigd en ook die van de chemische grondstoffen, zoals ammoniak, melamine en ureum, zijn een pak hoger geworden."

De stijgende productiekosten is niet de enige oorzaak, ook de interesse van de klanten is verminderd. "De vraag naar laminaat, vinyl- en parketvloeren is met 20 tot 30 procent gedaald. De hoge energiefactuur laat de mensen kiezen voor de strikt noodzakelijke producten. Een nieuwe vloer of de renovatie van de badkamer hoort daar helaas niet bij."