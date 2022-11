Vervuilen rottende bladeren ons water meer dan mest? "Een non-issue, dit is een natuurlijk proces"

Opvallend is dat Stad Mechelen haar inwoners vraagt om de gevallen bladeren net zoveel mogelijk te laten liggen. "We proberen op natuurlijke wijze een compostlaag te creëren", legt schepen van Natuur- en groenbeheer Patrick Princen (Groen) uit. "Door ze te laten liggen, zorg je ervoor dat er meer humus in de grond komt. Zo maak je je bomen gezonder. We blazen daarom ook bladeren die op het openbare domein liggen naar de perken toe. Zo wordt de laag nog net iets dikker."

Voor professor Muys is dat een goede zaak. "In de stedelijke omgeving heeft men de gewoonte om bladeren weg te vegen. Dat is een misvatting. Bladval is geen afval. Die bladeren vervullen een functie in het ecosysteem. Als we die jaar na jaar wegvegen, nemen we de nutriënten weg en gaan we dat systeem verarmen."