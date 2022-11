Man krijgt 4 jaar cel voor aanslag op zaak van Antwerpse interieurarchitect

De aanslag op de zaak van de interieurarchitect werd gepleegd op 1 oktober 2018. Om 3u25 's nachts werd er met een of meerdere automatische vuurwapens op het uitstalraam van de zaak op de Vlaamsekaai in Antwerpen geschoten. In totaal zijn er 25 kogelhulzen aangetroffen. De architect was tijdens de feiten aanwezig in het pand.