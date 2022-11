Vzw Eleonoor uit Eke brengt rouwmanden bij ouders die een kindje verloren: "Een warme maaltijd geeft steun"

Nadat Priscilla en Frederik hun dochtertje Eleonoor stilgeboren werd in 2018, merkten ze dat ze enorm veel steun hadden aan de praktische hulp die ze van familie en vrienden kregen – zoals een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen wanneer je geen fut meer hebt om ook maar iets doen. "We vroegen ons na die helse periode af wat we voor andere sterrenouders of ouders zouden kunnen betekenen", zegt Priscilla. "We besloten vzw Eleonoor op te richten om hen zorg en liefde te kunnen bieden met een warme maaltijd."