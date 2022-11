Wie of wat zit achter de mysterieuze "bliep" bij het wrak van de Titanic? Raadsel na 26 jaar opgelost

In 1998 dook de Franse diepzeeduiker Paul-Henri Nargeolet naar het wrak van de Titanic. Hij zat eerder meer dan 20 jaar bij de Franse marine en had veel expertise in diepzeeduiken en het besturen van onderwatertuigen. Op het moment dat hij begon te duiken naar het wrak van de Titanic, werkte hij bij het Franse instituut voor oceaanonderzoek. Nargeolet en zijn team merkten tijdens hun duik naar de Titanic een "bliep" op op hun sonar. Dat is een toestel dat gebruikmaakt van geluid om onder water te bewegen of voorwerpen op te sporen.

Er was dus "iets" in de buurt van de Titanic, maar wat? Het onderzoeksteam van Nargeolet stond voor een raadsel. Was het een tweede scheepswrak? Een of ander geologisch fenomeen op de zeebodem? Of nog iets helemaal anders? Ze konden de "bliep" niet meteen thuisbrengen. In de jaren die volgden, werd volop nagedacht en gespeculeerd. En nu, 26 jaar later, is het mysterie eindelijk opgelost.