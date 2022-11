Wordt de pachtwetgeving een nieuwe struikelsteen voor de Vlaamse regering?

Helaas is het niet altijd even duidelijk of en aan wie een goed verpacht is. Het gaat om heel langlopende contracten die vaak van generatie op generatie overgaan. Notarissen hebben er bij de opmaak van een verkoopakte soms een hele kluif aan om uit te zoeken wie nu precies de pachter is. “Dat is belangrijk, want de pachter heeft voorkooprecht, hij heeft als eerste voorrang om een stuk grond te kopen”, aldus Van Opstal.

Een herziening van de wet dringt zich dus op, al was het maar omdat het eigenaarschap geëvolueerd is, net als de manier waarop we aan landbouw doen.