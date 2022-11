Hoe een klein land als België toch kan wegen op de klimaatconferentie in Egypte

Hoe zal de Belgische delegatie zich opstellen tijdens de onderhandelingen? De Belgische politici die een uitnodiging hebben gekregen voor de klimaattop - zij die domeinen als Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking in de portefeuille hebben - tonen zich niet allemaal even enthousiast. In de ene hoek klinkt het dat de klimaattop een gelegenheid is "om de ambities maximaal op te drijven". In de andere valt dan weer de vergelijking met "een autosalon met standjes van landen en bedrijven die willen tonen hoe goed ze bezig zijn".