Acht kindjes van kinderdagverblijf uit Dendermonde  naar ziekenhuis na CO-vergiftiging

De brandweer werd opgeroepen nadat een onthaalmoeder en enkele kindjes hoofdpijn kregen en zich suf voelden. Kapitein Luc Van Waes: "Toen we aankwamen, waren de kinderen al naar buiten gebracht door de begeleider. We hebben binnen een hoge hoeveelheid CO vastgesteld. Een defecte brander lag aan de oorzaak. We hebben de brander uitgeschakeld en alles verlucht."