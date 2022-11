Amazon opent eerste verdeelcentrum in België, nog altijd twijfels over werkomstandigheden

Amazon.com is opgericht in 1994 en is uitgegroeid tot het grootste bedrijf dat goederen via het internet verkoopt. Oorspronkelijk verkocht het alleen boeken, maar intussen worden ook andere goederen verkocht.

Amazon is opgericht door Jeff Bezos, die in 2020 als eerste een vermogen van meer dan 200 miljard dollar had.

Amazon.com krijgt niet alleen kritiek voor misbruik wegens monopolievorming, maar haalde in het verleden geregeld het nieuws wegens slechte loons- en arbeidsomstandigheden. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf een echt beleid tegen de vakbonden, nog in de VS zijn veel lonen zo laag dat werknemers er noodgedwongen een andere baan moeten bij nemen, in Duitsland is actie gevoerd tegen slechte werkomstandigheden en tegen het verhoogde risico op mentale en fysieke ziektes.