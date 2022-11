Kunstenaar Arne Quinze bouwt gigantisch lichtsculptuur in woestijn van Saudi-Arabië

"Een bruisende plek in de dorre woestijn waar leven ontstaat, een plek waar de kunstenaar je onderdompelt in de ongebreidelde schoonheid en diversiteit van de natuur", zo beschreef kunstenaar Arne Quinze eerder al zijn "Oasis", de gigantische lichtsculptuur die vandaag ingehuldigd wordt te midden de woestijn in Saudi-Arabië. Het resultaat? "Het is als een bloem die uit de woestijn rijst. Wat een uitdagend avontuur was dit, we kunnen niet trotser zijn", glundert Quinze.