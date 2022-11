Een extra minnelijke schikking van ruim 500 euro bovenop een al betaalde verkeersboete, kan dat zomaar?

Veel zelfstandigen die onze redactie contacteren, geven aan dat ze de boete niet in verhouding vinden tot de oorspronkelijke overtreding. Is een minnelijke schikking van 509 euro voor het overtreden van de informatieplicht niet erg hoog als de verkeersboete zelf slechts rond de 50 euro was? "Het openbaar ministerie heeft bepaald dat dit type boete standaard 509 euro bedraagt bij de onmiddellijke inning. Dat bedrag staat los van de initiële verkeersovertreding."

Tegelijk valt die tweede boete soms wel erg lang na de overtreding in de bus. In het geval van de eerder vernoemde Tania was dat pas anderhalf jaar na de verkeersinbreuk. "Een inbreuk op de identificatieplicht is twee jaar lang strafbaar, daarna gaan we nooit een boete uitschrijven", zegt Beavis daarover.