Opluchting of afschuw? Britten experimenteren met Celebrationsdozen zonder Bountyrepen

Belgische kokosliefhebbers kunnen overigens opgelucht ademhalen, in ons land zijn er geen soortgelijke plannen. "Het proefproject is momenteel beperkt in schaal en beperkt tot het Verenigd Koninkrijk", meldt een woordvoerder van Mars Belgium aan onze redactie. "De Bountyliefhebbers zullen hun favoriete chocolaatje dus wel degelijk in Celebrations terugvinden in België en continentaal Europa."