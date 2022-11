Bouwaanvraag ingediend in Hasselt voor nieuwe dak- en thuislozenopvang

In Café Anoniem kunnen dak- en thuislozen overdag terecht om samen te komen of om zich op te warmen. Maar voor de 15 plaatsen in de nachtopvang moeten ze naar een ander gebouw aan de rand van de stad. Met de bouw van een nieuw pand in de Oude Statie wordt hier komaf mee gemaakt. Omwonenden zijn betrokken bij het ontwerp ervan. “Er waren omwonenden die bezorgd waren voor inkijk vanuit de nachtopvang”, vertelt schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA). “We hebben er dan voor gezorgd dat in het ontwerp de ramen aan die kant geblindeerd worden.”