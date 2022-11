Belangrijkste Franse boekenprijs Goncourt voor "Vivre vite" van Brigitte Giraud, een roman over rouw

Naar aloude traditie zijn in het Parijse restaurant Drouant de winnaars van de literatuurprijzen Goncourt en Renaudot gekozen. De Goncourt, de belangrijkste van de twee, is voor de Franse schrijfster Brigitte Giraud. In "Vivre vite" schrijft ze over de dood van haar man, twintig jaar geleden, bij een motorongeluk. "Ik wist al lang dat ik dit boek moest schrijven als eerbetoon aan mijn man, aan onze liefdesgeschiedenis. Het boek dat op zoek gaat naar de waarheid. Maar ik had het niet eerder dan 20 jaar later kunnen schrijven. Er moest genoeg afstand zijn." De Franse president Macron noemt het op Twitter "een universele roman over rouw".