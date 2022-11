Britse regering is bereid tot teruggave van de Chagos-eilandjes aan Mauritius, maar niet de Amerikaanse militaire basis op Diego Garcia

Diego Garcia is een atol van ongeveer 60 vierkante kilometer in de Chagos-eilanden. Dat is niet veel, maar een groot deel daarvan is door de VS ingericht al een belangrijke luchtmacht- en marinebasis. Via hieruit werden onder meer langeafstandsbommenwerpers zoals B-52's en B-2's gebruikt voor operaties in het Midden-Oosten.

Het atol ligt ver van elk vasteland, maar is strategisch erg belangrijk om van daaruit zowel de oostkust van Afrika, het Midden-Oosten, het Indische subcontinent en Australië in het oog te houden. De Indische Oceaan is van cruciaal belang voor het internationaaal handelsverkeer tussen Europa, Afrika, India en het Verre Oosten en China probeert er voet aan de grond te krijgen. Dat maakt het voor de VS nog belangrijker om Diego Garcia te behouden.