Amerikaanse actrice Christina Applegate openhartig over MS: "Ik zal mijn ziekte nooit accepteren"

Applegate acteert al sinds haar kindertijd. Ze groeide op in Los Angeles als dochter van actrice en singer-songwriter Nancy Priddy. De actrice begon jong aan haar carrière, ze was als baby al te zien in de populaire soap "Days of our lives". Applegate brak eind jaren 80 bij het grote publiek door als Kelly Bundy in de veelbekeken sitcom "Married with children". Ze speelde ook een opvallende gastrol in "Friends", als zus van Jennifer "Rachel" Aniston, die Applegate zowaar een Emmy opleverde. Niet veel later had ze de hoofdrol in haar eigen sitcom "Samantha Who?" te pakken. In 2019 en 2020 was Applegate te zien in de comedyreeks "Dead to me".